Reagisce violentemente allo sfratto e si scaglia contro carabinieri e funzionario

Martedì 5 maggio, i carabinieri di San Bonifacio sono intervenuti durante un’operazione di sfratto presso un immobile, accompagnando l’ufficiale giudiziario. L’inquilino coinvolto ha reagito in modo violento, scagliandosi contro i militari e il funzionario incaricato. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, mentre i carabinieri hanno gestito la situazione e garantito l’esecuzione della procedura.