Reagisce violentemente allo sfratto e si scaglia contro carabinieri e funzionario
Martedì 5 maggio, i carabinieri di San Bonifacio sono intervenuti durante un’operazione di sfratto presso un immobile, accompagnando l’ufficiale giudiziario. L’inquilino coinvolto ha reagito in modo violento, scagliandosi contro i militari e il funzionario incaricato. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, mentre i carabinieri hanno gestito la situazione e garantito l’esecuzione della procedura.
Un'operazione di sfratto si è conclusa con l'arresto di inquilino a San Bonifacio. Nella mattinata di martedì 5 maggio i carabinieri della stazione locale hanno prestato assistenza all’ufficiale giudiziario nell’ambito di una procedura di sfratto presso un immobile. Il funzionario aveva intimato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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