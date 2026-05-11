La proposta sull' area dell' ex Grande Migliore | No a nuovi centri commerciali si faccia un parco urbano pubblico

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione riguarda l’area dell’ex Grande Migliore, attualmente coinvolta in una procedura fallimentare con un’asta prevista per giugno 2026. Recentemente, è stato proposto di evitare la costruzione di nuovi centri commerciali nell’area e di trasformarla in un parco urbano pubblico. La proposta mira a preservare lo spazio, impedendo sviluppi edilizi o commerciali di alta densità che, secondo alcune fonti, non porterebbero vantaggi concreti alla zona.

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In merito alla vasta area dell'ex complesso Grande Migliore, attualmente soggetta a procedura fallimentare con asta fissata per giugno 2026, esprimo forte preoccupazione affinché l'area non venga destinata a progetti ad alta densità edilizia o commerciale, che non porterebbero benefici reali alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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