Il Pd sull' assenza del Piano del commercio | Non si farà nei tempi si rischia l' apertura indiscriminata di centri commerciali

Da ilpescara.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico ha commentato l'assenza di un Piano regionale del commercio, affermando che non verrà realizzato nei tempi previsti. Secondo quanto dichiarato, senza questa pianificazione, a partire dal gennaio 2027 chiunque potrà aprire nuovi centri commerciali in regione, senza restrizioni o limiti specifici. La questione riguarda la regolamentazione e il controllo sul settore commerciale locale.

Senza un Piano regionale del commercio “dal gennaio 2027 chiunque potrà aprire nuovi centri commerciali in Abruzzo”. A lanciare l’allarme sono il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd) e il capogruppo regionale del Partito democratico Silvio Paolucci puntando il dito verso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Accordo sull’ex Hotel Pino, Pd: "Si risolve un degrado che durava da 20 anni e si riduce il consumo del suolo"

Furti seriali nei centri commerciali scatta il carcereTempo di lettura: 2 minutiUn intervento rapido, una segnalazione immediata e un’indagine costruita anche grazie alla collaborazione dei cittadini.

Temi più discussi: Blasioli e Paolucci (PD) su blocco grande distribuzione e piano del commercio: rischio apertura indiscriminata di centri commerciali; ’Salta’ la commissione. Ma il Pd smorza il caso; Variante Pai, il Pd incalza il Comune: Poco coinvolgimento, servono chiarimenti su aree di tracimazione e indennizzi; Il Pd 'boccia' il piano industriale sull'igiene urbana: Gravi lacune e metodo opaco.

piano del il pd sull assenza’Salta’ la commissione. Ma il Pd smorza il casoL’assenza per motivi personali di una componente di maggioranza della Commissione urbanistica, la minoranza che non garantisce il numero ... lanazione.it

piano del il pd sull assenzaCo-Ro, Piano Trasporti Calabria: il Pd denuncia esclusione della Sibaritide e chiede più collegamentiIl segretario: «Una città tra le più grandi della Calabria non può restare ai margini della mobilità regionale. Senza ferrovia veloce non c’è sviluppo. Senza collegamenti aeroportuali non c’è turismo» ... ecodellojonio.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.