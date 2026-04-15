Il Pd sull' assenza del Piano del commercio | Non si farà nei tempi si rischia l' apertura indiscriminata di centri commerciali

Il Partito Democratico ha commentato l'assenza di un Piano regionale del commercio, affermando che non verrà realizzato nei tempi previsti. Secondo quanto dichiarato, senza questa pianificazione, a partire dal gennaio 2027 chiunque potrà aprire nuovi centri commerciali in regione, senza restrizioni o limiti specifici. La questione riguarda la regolamentazione e il controllo sul settore commerciale locale.

Senza un Piano regionale del commercio “dal gennaio 2027 chiunque potrà aprire nuovi centri commerciali in Abruzzo”. A lanciare l’allarme sono il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd) e il capogruppo regionale del Partito democratico Silvio Paolucci puntando il dito verso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Furti seriali nei centri commerciali scatta il carcereTempo di lettura: 2 minutiUn intervento rapido, una segnalazione immediata e un’indagine costruita anche grazie alla collaborazione dei cittadini.

Temi più discussi: Blasioli e Paolucci (PD) su blocco grande distribuzione e piano del commercio: rischio apertura indiscriminata di centri commerciali; ’Salta’ la commissione. Ma il Pd smorza il caso; Variante Pai, il Pd incalza il Comune: Poco coinvolgimento, servono chiarimenti su aree di tracimazione e indennizzi; Il Pd 'boccia' il piano industriale sull'igiene urbana: Gravi lacune e metodo opaco.

’Salta’ la commissione. Ma il Pd smorza il casoL’assenza per motivi personali di una componente di maggioranza della Commissione urbanistica, la minoranza che non garantisce il numero ... lanazione.it

Co-Ro, Piano Trasporti Calabria: il Pd denuncia esclusione della Sibaritide e chiede più collegamentiIl segretario: «Una città tra le più grandi della Calabria non può restare ai margini della mobilità regionale. Senza ferrovia veloce non c’è sviluppo. Senza collegamenti aeroportuali non c’è turismo» ... ecodellojonio.it

Sarebbe precipitata dal terzo piano del palazzo dove abitava, ospite di un ottantaseienne pensionato. È stato lui a trovarla morta, nel piazzale retrostante, stanotte. È successo a Selargius: vittima una donna di 66 anni, di origine romena. Le circostanze però so - facebook.com facebook

Al terzo piano del Parlamento Ue da oggi troverete una stanza, una “cameretta” che ho voluto fortemente portare a Bruxelles: si tratta del progetto “Empty Beds" e racconta dell'assenza di oltre 20.000 bambini strappati alle loro case, alle loro famiglie e alla loro x.com