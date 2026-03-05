Mercato ambulanti in trincea | Spostarlo dal martedì al sabato è una proposta impraticabile

Gli ambulanti del mercato di Pesaro, che si svolge al San Decenzio il martedì, si oppongono alla proposta di spostare la giornata di vendita al sabato. In una dichiarazione, affermano che questa modifica sarebbe impraticabile e ribadiscono con fermezza la loro preferenza per il giorno attuale. La questione tiene banco tra gli operatori del settore, che si sono riuniti per esprimere il loro rifiuto alla proposta.

Pesaro, 5 marzo 2026 – "Mai di sabato". E' la levata di scudi degli ambulanti del mercato che oggi a Pesaro si tiene al San Decenzio di martedì. "Tornare al Carducci e lasciare il San Decenzio? E' il nostro sogno da sempre: il sindaco renderebbe felici 240 ambulanti – osserva Giovanni Rinaldi, presidente di Anva Confesercenti –, ma solo a patto che il mercato di Pesaro resti in calendario di martedì". Alrimenti sarebbe un incubo. Insomma la gioia intensa, provocata dalla proposta di tornare con le bancarelle a piazzale Carducci fatta dal sindaco Andrea Biancani agli ambulanti in protesta per lo stato di degrado del mercato di San Decenzio è durata un niente.