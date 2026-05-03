La nuova vita della Casa Rossa | Il nido si trasferisce alla materna Ospiterà attività sociali e ricreative

La Casa Rossa, storico edificio nel quartiere Al Mare e a Ponte Pietra, sta per cambiare destinazione d’uso. Dopo anni di utilizzo diverso, il nido si trasferisce presso la scuola materna vicina e l’edificio ospiterà nuove attività sociali e ricreative. La trasformazione coinvolge un edificio che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, segnando un passaggio importante nella sua storia.

Un edificio che, per Ponte Pietra e il quartiere Al Mare, è molto più di un agglomerato di mattoni – la vecchia e gloriosa Casa Rossa – cambia funzione. Non ospiterà più, dal prossimo anno scolastico, l’asilo nido ’ Piccole Stelle ’ e si libererà, pronta a un nuovo utilizzo messo a fuoco ma che deve ancora essere identificato. "L’immobile – chiarisce l’assessore al patrimonio Christian Castorri – continuerà ad avere una finalità di tipo pubblico, restando aperto e a disposizione della collettività, anche in virtù dellapreziosa collocazione all’interno del parco di Ponte Pietra: un’area verde pubblica aperta a tutti, uno splendido polmone verde per tutto il quartiere".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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