La soap opera di Rai 3 torna con nuove puntate dall’11 al 15 maggio 2026, portando sullo schermo diverse tensioni e colpi di scena. La trama si sviluppa in modo rapido, coinvolgendo vari personaggi e situazioni sorprendenti. Gli episodi della settimana promettono di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, con eventi che cambieranno le dinamiche tra i protagonisti. La produzione continua a offrire un racconto ricco di momenti intensi e imprevedibili.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dall’11 al 15 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Nei giorni scorsi la tensione a Palazzo Palladini si è fatta intensa: Eduardo ha respinto ancora una volta richieste e richiami, spingendo Stella a prendere le parti dello zio e del fratello.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensioni e colpi di scena

Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Nunzio divide Rossella!

Notizie correlate

Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: Marina, Roberto e Greta un equilibrio che si spezzaAl centro della scena ci sarà Rosa, che grazie a un libro ricevuto da Pino inizierà a guardare il suo rapporto con Damiano con occhi nuovi, mentre...

Un Posto al Sole, anticipazioni dall'11 al 15 maggio: coppie sempre più in crisi a Palazzo PalladiniSettimana carica di tensioni e passaggi delicati a Palazzo Palladini: le puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda dall’11 al 15 maggio,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Un posto al sole, le trame dal 27 al 30 aprile 2026; Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 4 all'8 maggio. Oggi 2 episodi; Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 4 all'8 maggio: Anna ha un brutto litigio con Gianluca; Un Posto al Sole, anticipazioni oggi e domani (29 e 30 aprile): Roberto non si ferma, Manuel dà filo da torcere a Rosa.

Un posto al sole, le anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensioni e colpi di scenaMistero e rivelazioni su una relazione finita e legami familiari messi alla prova: trame di Un posto al sole dall’11 al 15 maggio 2026. dilei.it

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 11 maggio 2026: addio ad OtelloLe trame di Un Posto al Sole di lunedì 11 maggio 2026: l'amministratore di Palazzo Palladini dà le dimissioni e propone un successore da brividi. libero.it

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase e quelli di Presicce. - facebook.com facebook

Un posto al sole x.com