Nella puntata di domani della soap spagnola, Eugenia decide di sfidare il divieto di Don Alonso e si prepara ad affrontare Cruz, anche se ciò potrebbe portarla in carcere. Tuttavia, poco dopo, Eugenia scompare senza lasciare tracce dalla tenuta. La scena si conclude con il suo misterioso allontanamento, lasciando in sospeso le sue intenzioni e le conseguenze delle sue azioni.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Eugenia ignora il divieto di Don Alonso e minaccia di recarsi in carcere per affrontare Cruz, ma scompare misteriosamente dalla tenuta. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Don Romulo cerca di rimediare ai suoi errori con la servitù, il Palazzo sprofonda nel panico: Eugenia è sparita nel nulla e il Capitano impedisce le ricerche ufficiali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 28 marzo: Eugenia sfida Alonso e scompare

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