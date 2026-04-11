Nell’episodio di domani, Manuel scopre che la telefonata con Toño non era diretta alla gendarmeria, come aveva creduto, ma a un locale di appuntamenti. Dopo aver affrontato Toño, si rende conto dell’inganno e capisce che il numero fornito non corrisponde a un’istituzione ufficiale. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i due personaggi, con Manuel che viene tradito dall’amico.

Manuel affronta Toño e scopre la verità: il numero dato non è della gendarmeria ma di una casa di piacere. Catalina e Adriano accettano il ricatto di Leocadia e propongono il Duca Lisandro come padrino dei gemelli. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Pia e Ricardo nascondono a Romulo una verità dolorosa, Manuel scopre l'ignobile inganno di Toño.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 12 aprile, Manuel ingannato da Toño: ha chiamato a un bordello!

La Promessa anticipazioni 11 aprile: Curro usa Martina per spiare Jacobo, Manuel sfida ToñoCurro si avvicina a Martina per ottenere informazioni su Jacobo, convinto che nasconda un segreto sul tentato omicidio.

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 4 aprile: Manuel smaschera Toño, la rapina era falsa?