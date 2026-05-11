Nel match giocato al Maradona, il Bologna ha battuto il Napoli con il punteggio di 3-2, interrompendo la serie di vittorie casalinghe dei partenopei. La partita ha visto un cambio di risultato rispetto alle previsioni, con il Bologna che ha messo in difficoltà la squadra di casa. La sconfitta non permette ancora al Napoli di assicurarsi matematicamente un posto in Champions League, mantenendo aperti i giochi per la qualificazione.

Pronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna si impone per 3-2 ai danni del Napoli che manca l'aritmetica conquista di un posto in Champions. Sotto 0-2 dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Conte rimonta con Di Lorenzo e Alisson ma Rowe in pieno recupero mette il sigillo su una vittoria di prestigio per la formazione emiliana. Il risultato si sblocca in favore degli ospiti dopo soli dieci minuti. Bernardeschi taglia tutto il campo da destra a sinistra, appoggia la palla a Miranda e se la fa restituire, prima di scagliare un gran sinistro a mezza altezza sul palo lontano che lascia di sasso Milinkovic-Savic. Due minuti dopo è Miranda a sfiorare il raddoppio con un mancino in girata che si stampa sull'incrocio dei pali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La prodezza di Rowe gela il Napoli: ko in casa col Bologna, occhio alla Champions...

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