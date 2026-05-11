Napoli-Bologna Rowe gela il Maradona | Champions ancora in bilico
Nel match tra Napoli e Bologna, il risultato ha sorpreso molti, con il Bologna che è riuscito a fermare la squadra di casa. La partita si è conclusa con un pareggio che ha lasciato il Napoli in una posizione complicata nella corsa alla qualificazione europea. Attualmente, gli azzurri sono a due punti dalla Juventus e a tre dal quarto posto, che garantisce l'accesso alla prossima Champions League.
Il Napoli si ferma in casa con il Bolgona e resta risucchiata nella corsa alla Champions Legue. Gli azzurri restano a +2 sulla Juventus e a 3 punti dal quarto posto matematico. Un brutto passo falso, inaspettato al Maradona. Napoli-Bologna: il racconto della sfida. La squadra di Italiano parte subito fortissimo al Maradona, cogliendo impreparati i padroni di casa. A gelare il Maradona è Bernardeschi, che trova da fuori area una conclusione a giro su cui non può arrivare Milinkovic-Savic e che sblocca la partita. Il Napoli è sì in partita, ma è il Bologna a raddoppiare intorno alla mezz’ora, con Orsolini, che segna la sua prima rete in carriera agli azzurri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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