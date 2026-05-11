La Procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, l’operaia di 22 anni deceduta il 3 maggio 2021 in una fabbrica tessile di Montemurlo. La giovane è rimasta schiacciata da un orditoio mentre svolgeva il suo lavoro. La decisione segue una revisione delle prove e delle testimonianze raccolte finora.

La Procura di Prato riapre il dossier sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica tessile di Montemurlo, stritolata da un orditoio mentre lavorava. L’obiettivo degli inquirenti è quello di ripercorrere tutti gli atti dell’indagine già svolta per capire se nella ricostruzione di quella tragedia esistano ancora elementi da chiarire e, soprattutto, eventuali ulteriori profili di responsabilità. La decisione maturerebbe anche alla luce degli esiti giudiziari finora raggiunti: i titolari dell’azienda hanno patteggiato pene rispettivamente di due anni e un anno e mezzo, mentre il tecnico manutentore accusato di aver rimosso il sistema di sicurezza del macchinario è stato assolto in primo grado.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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la procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D'Orazio

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