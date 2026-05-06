La principessa del Galles sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un progetto legato alla sua fondazione sull' infanzia 

La principessa del Galles sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per partecipare a un evento legato a un progetto della sua fondazione dedicato all'infanzia. La visita si inserisce in un impegno più ampio legato al benessere dei bambini e alle iniziative per la prima infanzia. Durante la permanenza, incontrerà rappresentanti locali e parteciperà a diverse attività dedicate ai più giovani.

K ate Middleton ricomincia dall’Italia e da ciò che le sta più a cuore: la prima infanzia. La principessa del Galles sarà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per una una solo visit, William e i bambini resteranno a casa, legata al Centro per la Prima Infanzia della Royal Foundation (lanciato nel 2021). Si tratta del primo viaggio ufficiale all’estero dopo il cancro, annunciato nel 2024, ma non della prima volta in Italia: un paese che l’ha conosciuta giovane, alle prese con lo studio, e ancora molto lontana da suo futuro royal. Kate Middleton e il Restorative effect. guarda le foto Il lavoro sulla prima infanzia e il Reggio Emilia Approach....🔗 Leggi su Iodonna.it

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