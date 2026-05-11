La piazza del mondo a Montevarchi Accoglienza e solidarietà
Sabato 16 maggio alle 17 si terrà presso l’Oratorio del Giglio a Montevarchi un incontro intitolato “La piazza del mondo, dove si ha cura dell’umanità”. L’evento è organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace e vedrà la partecipazione di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, fondatori dell’Associazione Linea. L’appuntamento si concentra sui temi di accoglienza e solidarietà.
Sabato 16 maggio alle ore 17,00 presso l’Oratorio del Giglio si terrà l’incontro, organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace, dal titolo “La piazza del mondo, dove si ha cura dell’umanità” con la partecipazione di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi fondatori dell’Associazione Linea.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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