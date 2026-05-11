La piazza del mondo a Montevarchi Accoglienza e solidarietà

Sabato 16 maggio alle 17 si terrà presso l’Oratorio del Giglio a Montevarchi un incontro intitolato “La piazza del mondo, dove si ha cura dell’umanità”. L’evento è organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace e vedrà la partecipazione di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, fondatori dell’Associazione Linea. L’appuntamento si concentra sui temi di accoglienza e solidarietà.

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