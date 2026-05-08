A Montevarchi si terrà un evento pubblico organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace, previsto per sabato 16 maggio alle 17 nell’Oratorio del Giglio. L’incontro sarà incentrato sui temi della cura, dell’accoglienza e della solidarietà. L’appuntamento coinvolgerà la comunità locale e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire queste tematiche e condividere esperienze.

Arezzo, 08 maggio 2026 – Sarà dedicato al tema della cura, dell’accoglienza e della solidarietà l’incontro pubblico organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace per sabato 16 maggio alle ore 17 all’Oratorio del Giglio. Il titolo scelto per l’iniziativa, “La Piazza del Mondo, dove si ha cura dell’umanità”, richiama la necessità di tornare a mettere al centro la persona e le relazioni umane in un tempo segnato da guerre, disuguaglianze sociali, migrazioni forzate e tensioni internazionali che stanno modificando profondamente gli equilibri globali. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi dell’Associazione Linea d'Ombra, realtà impegnata da anni a Trieste nell’accoglienza e nel sostegno ai migranti lungo la rotta balcanica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La Piazza del Mondo”, a Montevarchi un incontro su cura, solidarietà e accoglienza

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La Piazza del Mondo, a Montevarchi un incontro su cura, solidarietà e accoglienzaE’ organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace e si terrà sabato 16 maggio alle ore 17 all’Oratorio del Giglio. lanazione.it

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