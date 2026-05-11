La piazza del mondo dove si ha cura dell’umanitàall’oratorio del Giglio a Montevarchi

Sabato 16 maggio alle 17 all’Oratorio del Giglio si svolgerà un incontro dedicato alla cura e all’attenzione verso le persone. L’evento si terrà nel centro storico di Montevarchi e coinvolgerà diverse figure del territorio. La manifestazione si propone di riunire la comunità in un momento di confronto e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere il senso di responsabilità condivisa.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Sabato 16 maggio alle 17 all’Oratorio del Giglio si terrà l’incontro, organizzato dal Coordinamento Valdarno per la Pace, dal titolo “La piazza del mondo, dove si ha cura dell’umanità” con la partecipazione di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi fondatori dell’Associazione Linea d’Ombra, che hanno dato vita all’esperienza dell’accoglienza e della cura dei migranti che dopo aver attraversato la Rotta Balcanica arrivano a Trieste e si ritrovano nella piazza della stazione (oggi chiamata la piazza del mondo) prima di proseguire il loro viaggio verso altre mete. Insieme a loro interverranno Massimo Orlandi,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La piazza del mondo, dove si ha cura dell’umanità”all’oratorio del Giglio a Montevarchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“La Piazza del Mondo”, a Montevarchi un incontro su cura, solidarietà e accoglienzaArezzo, 08 maggio 2026 – Sarà dedicato al tema della cura, dell’accoglienza e della solidarietà l’incontro pubblico organizzato dal Coordinamento...

Leggi anche: Rinnovo del contratto e dignità, il mondo del giornalismo scende in piazza a Torino: la manifestazione nazionale in piazza Castello

Argomenti più discussi: La Piazza del Mondo, a Montevarchi un incontro su cura, solidarietà e accoglienza; La Piazza del Mondo, dove si ha cura dell'umanità: sabato a Montevarchi un incontro sulla pace e la solidarietà; Lucca diventa il set della serie The Diplomat: le riprese il 13 e il 14 maggio nel centro storico; Diritto alla salute e tutele negli appalti: dal 15 maggio in Toscana la raccolta firme promossa dalla Cgil.

Lawrence Michael Giglio - Results on X | Live Posts & Updates x.com