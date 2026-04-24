Quest’anno, le emittenti nazionali di Irlanda, Spagna e Slovenia hanno deciso di non trasmettere l’Eurovision Song Contest. La motivazione ufficiale riguarda la presenza di Israele tra i partecipanti. Invece di seguire la competizione, le emittenti slovena trasmetteranno film sulla Palestina. La decisione di rinunciare all’evento è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di sostituzione o sui contenuti trasmessi.

Quest’anno, le emittenti nazionali di Irlanda, Spagna e Slovenia non trasmetteranno l’ Eurovision Song Contest, dopo aver deciso di boicottare l’evento a causa della partecipazione di Israele. Dopo aver annunciato che non avrebbe presentato una canzone nazionale, l’emittente slovena RTV ha confermato giovedì che attuerà un vero e proprio “blackout televisivo”, snobbando l’evento musicale e, al contrario, mandando in onda invece una serie di film sulla Palestina. «Non trasmetteremo l’Eurovision Song Contest», ha dichiarato all’ Associated Press Ksenija Horvat, direttrice di RTV Slovenia. «Al suo posto, manderemo in onda la serie di film “Voices of Palestine”, con documentari e lungometraggi palestinesi».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Slovenia trasmetterà film sulla Palestina al posto dell’Eurovision Song Contest

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