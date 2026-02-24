Hakimi si sfoga dopo il rinvio a giudizio per stupro | Ora basta un'accusa per giustificare un processo

Achraf Hakimi si sfoga dopo l’ufficializzazione del procedimento legale che lo riguarda, motivato da un’accusa di violenza sessuale ricevuta nel 2023. L’attaccante afferma che anche una sola accusa può portare a un processo, anche se lui sostiene la propria innocenza e i fatti dimostrano il contrario. Hakimi sottolinea la sua frustrazione per questa situazione e si prepara a difendersi in tribunale. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

Achraf Hakimi ha rotto il silenzio sulla questione legale che lo coinvolge dal 2023 per accuse di violenza sessuale da parte di una 23enne: "Anche se è tutto falso e i fatti lo dimostrano, vado a processo". Il giocatore marocchino ha sempre sostenuto la tesi della ritorsione e ricatto economico ma la testimonianza della vittima è stata ritenuta "coerente" da parte della Procura francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

