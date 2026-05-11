La nuova sfida di Laura Allegrini | Dobbiamo raccontare la grandezza di Vulci
Laura Allegrini è stata nominata presidente della fondazione Vulci, un incarico che assume in un periodo di forte attenzione internazionale sull’area archeologica situata nei pressi di Montalto di Castro. La sua nomina arriva mentre si intensificano gli interventi di tutela e valorizzazione dell’insediamento, che rappresenta un sito di grande interesse storico e culturale. La sua priorità è promuovere la conoscenza e la visibilità di Vulci a livello globale.
L'insediamento di Laura Allegrini alla guida della fondazione Vulci avviene in un momento di particolare fermento internazionale per l'area archeologica a pochi chilometri dal comune di Montalto di Castro. L'ex capogruppo FdI in consiglio comunale di Viterbo si trova a gestire un'eredità che in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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