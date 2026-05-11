La nuova sfida di Laura Allegrini | Dobbiamo raccontare la grandezza di Vulci

Laura Allegrini è stata nominata presidente della fondazione Vulci, un incarico che assume in un periodo di forte attenzione internazionale sull’area archeologica situata nei pressi di Montalto di Castro. La sua nomina arriva mentre si intensificano gli interventi di tutela e valorizzazione dell’insediamento, che rappresenta un sito di grande interesse storico e culturale. La sua priorità è promuovere la conoscenza e la visibilità di Vulci a livello globale.

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