Laura Allegrini presidente della Fondazione Vulci non piace al Pd | Nomina politica

Il Partito Democratico ha espresso disappunto riguardo alla nomina di Laura Allegrini come presidente della Fondazione Vulci. Allegrini, esponente di Fratelli d’Italia, è stata scelta per guidare l’ente che gestisce il parco archeologico di Montalto di Castro, dopo aver lasciato il ruolo di consigliera comunale. La nomina ha suscitato polemiche all’interno del panorama politico locale, con il partito di opposizione che ha contestato la scelta.

Al Pd non piace Laura Allegrini alla guida della Fondazione Vulci. L'elezione della storica esponente viterbese di Fratelli d'Italia alla presidenza dell'ente che si occupa del parco naturalistico archeologico di Montalto di Castro, incarico che ha comportato le dimissioni da consigliera comunale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Fondazione Polis, nel bilancio la modifica di Fiola (Pd): più controllo della politicaFiola (Pd) propone un emendamento sulla fondazione che si occupa di vittime di camorra e beni confiscati: più controlli, coinvolgendo anche le... Montalto, Fondazione Vulci: chi sono i nuovi membri del CdAMontalto di Castro, 28 aprile 2026 – Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Laura Allegrini eletta presidente della Fondazione Vulci; Laura Allegrini presidente della Fondazione Vulci; Laura Allegrini, perché si è dimessa dal consiglio comunale di Viterbo; Laura Allegrini eletta presidente della Fondazione Vulci. Laura Allegrini al timone della Fondazione Vulci: nuovo cda e progetto di rilancio per il Parco di VulciL’ente si prepara ad affrontare le sfide della valorizzazione turistica e scientifica di uno dei siti etruschi più importanti d’Italia ... civonline.it Rotelli, Sberna, Sabatini e Zelli: Congratulazioni a Laura Allegrini e buon lavoro a Marco De CarolisCongratulazioni a Laura Allegrini per la nomina a presidente della Fondazione Vulci, incarico di grande prestigio e responsabilità, che ha comportato le dimissioni per incompatibilità dalla carica di ... newtuscia.it FONDAZIONE VULCI Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vulci. L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Presidente, Laura Allegrini, e ai consiglieri nominati: A - facebook.com facebook