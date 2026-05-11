La nuova scommessa di Amadori tra polpettine gourmet e ricette pronte in un minuto
Il Gruppo Amadori è presente all'edizione 2026 di TuttoFood, che si tiene fino a giovedì 14 maggio a Rho, presso la Fiera di Milano. L’azienda espone le sue nuove proposte, tra cui polpettine gourmet e ricette pronte in pochi minuti. La manifestazione si svolge nel Padiglione 4, allo stand A01.
Il Gruppo Amadori partecipa all'edizione 2026 di TuttoFood, in programma fino a giovedì 14 maggio a Rho - Milano Fiera (Padiglione 4, Stand A01). In questa occasione, l'azienda presenta diverse novità di prodotto focalizzate sui contenuti di servizio e sull'innovazione di gamma.Per la prima volta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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