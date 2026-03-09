Comunali l’analisi del sondaggista Amadori | Siamo in una nuova fase per la città Si parte da 0-0 sorprese possibili

A poco più di un anno dalle elezioni comunali, Alessandro Amadori, sondaggista e professore di Comunicazione politica alla Cattolica, analizza la situazione politica della città. Secondo lui, ci troviamo in una fase nuova, con un punto di partenza pari a zero, e le eventuali sorprese sono ancora possibili. La città si prepara a un nuovo capitolo elettorale, con molte incognite ancora da chiarire.

Milano – Alessandro Amadori, sondaggista, direttore scientifico di Yoodata e professore di Comunicazione politica alla Cattolica, manca poco più di un anno alle elezioni comunali. Chi parte in vantaggio, centrosinistra o centrodestra? “Io partirei dallo spirito della città, dal “genius loci“. Bisogna sempre riconnettersi alla storia più profonda di un territorio per fare un’analisi elettorale. Milano è la città della trasformazione: cambia se stessa in funzione del tempo che vive. Questo succede dai tempi di Federico Barbarossa, che rase al suolo la città e ci sparse il sale perché non risorgesse. Ma Milano è immediatamente risorta più forte di prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giornata internazionale della donna; Amministrazioni comunali, 35,3% è donna. Per sindache si scende al 15%

