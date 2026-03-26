È ambientata sul trabocco Diamante di San Salvo la nuova web serie “Ricette proibite”. Il format abruzzese combina elementi di mistero, emozioni e tradizione, creando un racconto ambientato in una località caratteristica della regione. La serie si svolge interamente sul trabocco, un ponte di legno sospeso sul mare, e presenta una trama che coinvolge gli abitanti del luogo.

È ambientata sul trabocco Diamante di San Salvo la nuova web serie “Ricette proibite”. Un format abruzzese che intreccia mistero, emozioni e tradizione. Sono già online le prime tre puntate, dirette con sensibilità e talento da Irene Ferri. “Ricette proibite” si distingue per la sua capacità di raccontare una storia intensa e coinvolgente, valorizzando al contempo il territorio abruzzese, i suoi prodotti tipici e le sue atmosfere uniche. La protagonista è Emma, che torna nella sua amata Abruzzo per fare luce sul mistero, che avvolge la morte del padre. Decisa a ricostruire non solo la verità, ma anche la propria vita, riprende le redini del ristorante di famiglia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Ricette proibite: la nuova web serie ambientata a San Salvo

Articoli correlati

Leggi anche: Geniale, cinico e spregiudicato nella nuova serie Sky ambientata a Milano. Tra tribunali e vita turbolenta, ecco il trailer e quando esce la serie

A Knight of the Seven Kingdoms: quando è ambientata la nuova serie del Trono di Spade?La serie si colloca in un periodo di tempo compreso tra House of the Dragon e Game of Thrones.