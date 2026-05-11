La nuova icona di stile Gen Z da tenere d' occhio

Una nuova generazione di giovani appassionate di moda sta emergendo, portando con sé uno stile fresco e originale. Oltre alle celebrità già affermate e alle influencer più popolari, queste giovani fashioniste stanno conquistando spazio sui social e nelle occasioni pubbliche. La loro presenza si fa notare sia sui red carpet sia nelle immagini condivise online, segnando un nuovo modo di interpretare le tendenze.

N uove leve fashion. Oltre alle icone di stile già affermate, presenze puntuali sui red carpet come nei moodboard ispirazionali, un’inedita generazione di giovani fashioniste si sta facendo largo. Come dimostrano gli outfit di Olivia Rodrigo. Strategie per sembrare più alte: 5 trucchi di stile e outfit intelligenti che slanciano la silhouette X Una delle cantanti più amate della Gen Z, infatti, ha costruito un immaginario che si allontana dal tradizionale ideale estetico della pop star sexy e provocatoria a tutti i costi. Al contrario, il suo guardaroba trae ispirazione tanto dagli anni Duemila quanto dal grunge, fondendo con maestria il gusto coquette e il classico boho chic.🔗 Leggi su Iodonna.it

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