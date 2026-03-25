Calciomercato Milan la top 11 dei parametri zero | da Goretzka a Lewandowski tutti i nomi da tenere d’occhio

Da pianetamilan.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato della squadra meneghina sono stati individuati undici calciatori attualmente senza contratto che potrebbero rappresentare un'opportunità di mercato. Tra i nomi più discussi ci sono giocatori di spicco provenienti da diversi club europei, alcuni dei quali hanno già manifestato l'intenzione di cambiare squadra a fine stagione. La lista include titolari di rilievo e profili con esperienze internazionali.

Il mercato dei parametri zero rappresenta ogni anno una miniera d'oro di opportunità, e l’estate 2026 non farà eccezione. Diversi profili di alto livello si libereranno a giugno, offrendo ai club (e al Milan) la possibilità di rinforzarsi senza costi di cartellino. Tra suggestioni e piste concrete, ecco la top 11 dei giocatori in scadenza. Tra i pali spicca Yann Sommer, destinato a lasciare l’Inter. A 37 anni, l’ex Bayern Monaco non offre più le garanzie di un tempo, ma resta un profilo di esperienza internazionale. Sulla fascia destra, il nome caldo è Zeki Çelik, in uscita dalla Roma. Le trattative per il rinnovo sono ferme e l’addio appare probabile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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