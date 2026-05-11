Tifosi del Milan hanno manifestato esibendo magliette con il volto di Paolo Maldini davanti alla sede della società, in segno di protesta. La situazione riguarda una crisi che coinvolge direttamente la dirigenza, andando oltre le questioni sportive. La tensione tra tifoseria e dirigenza si manifesta in queste azioni pubbliche, evidenziando un malcontento diffuso tra i sostenitori del club.

I tifosi che mostrano la maglietta di Paolo Maldini in faccia alla dirigenza del Milan. E’ una crisi istituzionale, ancor prima che sportiva, quella rossonera. Che finisce anche sul Guardian. Perché dopo l’ennesimo tracollo la protesta dei tifosi del Milan ha preso le forme di un rigetto di sistema: basta con i fondi, rivogliamo Maldini. Dove per Maldini s’intende non solo Paolo, ma anche ciò che rappresentava il suo posto in società. “ Non c’è da stupirsi che i pochi tifosi che sono rimasti fino alla fine domenica si sentano nostalgici – scrive Nicky Bandini nella sua rubrica sul calcio italiano – V edendo la loro squadra in difficoltà lottare per impostare l’azione dalla difesa contro il pressing incessante dell’Atalanta, hanno iniziato a intonare cori per Paolo Maldini”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La nostalgia per Paolo Maldini dei tifosi del Milan sul Guardian: è una protesta di sistema

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