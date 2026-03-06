Il quotidiano spagnolo AS ha intervistato Paolo Berlusconi, fratello dell’ex presidente del Milan, per discutere della presenza di Silvio nel cuore dei tifosi rossoneri. Durante l’intervista, Paolo ha commentato la finale contro il Barcellona, definendola “incredibile”. La conversazione ha toccato anche il ruolo di Silvio nel club e il suo impatto sulla tifoseria.

Cruyff:«Ricordo di Cruyff al Mundialito con la maglia del Milan? Quello non era ancora il nostro Milan, ma tutto questo serve a non dimenticare qualcosa di importante, che mio fratello aveva sempre presente: «Il calcio è un gioco, non una competizione. Dovrebbe essere sempre così». Sembra una sciocchezza, ma non possiamo dimenticarlo perché è la chiave per capire tutto. Finale ad Atene: La finale col Barça ad Atene? Un giorno incredibile. Ricordo che arrivammo lì con il nostro aereo privato insieme a Baresi e Costacurta, che non poterono giocare quella partita. All’inizio eravamo preoccupati, ma con i gol di Massaro, Savicevic e Desailly concretizzammo una superiorità in campo applaudita da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Paolo Berlusconi: “Silvio vive nel cuore dei tifosi del Milan. La finale col Barça? Incredibile”

