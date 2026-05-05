Focolaio di hantavirus su nave da crociera | la Spagna pronta ad intervenire

Una nave da crociera ha segnalato un focolaio di hantavirus, spingendo le autorità sanitarie spagnole a prepararsi a intervenire. L’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando la situazione, adottando misure di prudenza e gestione del rischio per contenere la diffusione. Finora, non sono stati comunicati dettagli sui casi o sui contatti coinvolti. La situazione resta sotto osservazione mentre si valutano le azioni da intraprendere.

L'OMS si muove tra prudenza e gestione del rischio per contenere un focolaio raro ma potenzialmente grave di hantavirus su una nave da crociera. La Spagna è pronta ad accogliere la nave bloccata a largo di Capo Verde L’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) ha confermato che laSpagnaè pronta ad accogliere lanave da crocierabloccata al largo diCapo Verde, con l’obiettivo di effettuare controlli approfonditi e mettere in sicurezza i passeggeri. La nave, diretta verso le Isole Canarie, trasporta circa149 personeed è al centro di un’indagine epidemiologica dopo alcuni casi sospetti dihantavirus. L’Hantavirusè un’infezione rara ma seria, trasmessa principalmente attraverso ilcontatto con roditori infetti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Focolaio di hantavirus su nave da crociera: la Spagna pronta ad intervenire Notizie correlate Tre morti per possibile focolaio di infezione da hantavirus su nave da crociera nell’Atlantico?(Adnkronos) – Tre morti su una nave da crociera nell'Atlantico legati a un possibile focolaio di infezione da hantavirus. Focolaio di hantavirus su una nave da crociera: tre vittime nell’Atlantico. L'Oms conferma l'epidemiaTre persone hanno perso la vita a bordo di una nave da crociera nell’Oceano Atlantico, dove si sospetta la presenza di un focolaio di hantavirus che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hantavirus, paura su nave da crociera Hondius: 3 morti, 3 malati gravi; Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Focolaio di hantavirus su una nave da crociera: tre vittime nell’Atlantico. Hantavirus, allarme focolaio su nave da crociera Hondius: tre morti e 3 malati graviLeggi su Sky TG24 l'articolo Focolaio sulla nave da crociera Hondius, tre i morti: uno è positivo all'hantavirus ... tg24.sky.it Hantavirus: 3 decessi su nave da crociera. Sintomi e modalità di trasmissione spiegati.Un focolaio di Hantavirus ha causato tre decessi a bordo di una nave da crociera. Secondo le ultime notizie, diramate dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adh ... napolipiu.com Sulla nave da crociera alle prese con un focolaio di hantavirus, "dall'1 aprile, data di partenza, fino al 4 maggio si sono registrati sette casi (due confermati e cinque sospetti), tra cui tre decessi". È l'ultimo bilancio diffuso anche via social dal direttore generale - facebook.com facebook Crescono i timori per un possibile focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius x.com