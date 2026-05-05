Focolaio di hantavirus su nave da crociera | la Spagna pronta ad intervenire

Da ildifforme.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave da crociera ha segnalato un focolaio di hantavirus, spingendo le autorità sanitarie spagnole a prepararsi a intervenire. L’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando la situazione, adottando misure di prudenza e gestione del rischio per contenere la diffusione. Finora, non sono stati comunicati dettagli sui casi o sui contatti coinvolti. La situazione resta sotto osservazione mentre si valutano le azioni da intraprendere.

L'OMS si muove tra prudenza e gestione del rischio per contenere un focolaio raro ma potenzialmente grave di hantavirus su una nave da crociera. La Spagna è pronta ad accogliere la nave bloccata a largo di Capo Verde L’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) ha confermato che laSpagnaè pronta ad accogliere lanave da crocierabloccata al largo diCapo Verde, con l’obiettivo di effettuare controlli approfonditi e mettere in sicurezza i passeggeri. La nave, diretta verso le Isole Canarie, trasporta circa149 personeed è al centro di un’indagine epidemiologica dopo alcuni casi sospetti dihantavirus. L’Hantavirusè un’infezione rara ma seria, trasmessa principalmente attraverso ilcontatto con roditori infetti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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