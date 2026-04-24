Il presidente del Consiglio ha visitato Cipro, confermando l'alleanza con gli Stati Uniti e smentendo eventuali incontri con l'ex presidente statunitense. Durante la visita, ha sottolineato come l'attenzione del governo italiano sia rivolta principalmente alla sicurezza energetica, spostando l'enfasi rispetto alle questioni di difesa. La dichiarazione si inserisce in un contesto di strategie diplomatiche volte a rafforzare i rapporti con gli alleati e a promuovere gli interessi nazionali nel settore energetico.

?? Cosa sapere Meloni a Cipro conferma l'alleanza con gli USA e nega contatti con Trump. La priorità del governo italiano si sposta sulla sicurezza energetica rispetto alla difesa. A Cipro, la premier Meloni ha chiarito i rapporti con gli Stati Uniti e le nuove gerarchie di spesa pubblica, precisando di non aver avuto contatti con Trump e ribadendo la solidità del legame transatlantico. Mentre il sole batte sulle strade dell'isola mediterranea, dove la premier si trova per i vertici internaz .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni a Cipro: tra alleanza USA e priorità energetica, la strategia

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