Da domenica a martedì prossimo, Rimini ospiterà un evento dedicato all'innovazione nel settore musicale e dello spettacolo dal vivo. La manifestazione prevede concerti, convegni e dimostrazioni di tecnologie utilizzate in festival, discoteche, teatri e grandi eventi. Saranno presenti aziende e professionisti che presenteranno le ultime novità nel campo delle apparecchiature e delle tecnologie audiovisive. L’obiettivo è offrire un panorama completo sulle innovazioni che stanno rivoluzionando il mondo dello spettacolo.

Da domenica a martedì prossimo, a Rimini si torna a parlare il linguaggio del futuro. Sarà un viaggio a 360 gradi nelle tecnologie e nelle apparecchiature che stanno dietro a concerti, discoteche, festival, dj set, teatri, eventi e grandi show. In Fiera torna infatti Mir, la manifestazione firmata Ieg che negli anni si è ritagliata uno spazio sempre più importante nel mondo dell’audio-video professionale. E l’edizione 2026 si presenta con numeri importanti: 10 padiglioni, 40mila metri quadrati, oltre 140 aziende, 250 brand e 35 appuntamenti tra incontri, masterclass, panel e formazione. Un’occasione per parlare di intrattenimento, di spettacolo, di mercato e anche di quello che succederà nei prossimi anni in un mondo che cambia veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mir, in Fiera ‘suona’ l’innovazione. Musica dal vivo, sfide e convegni

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Audio, video e intrattenimento tecnologico: al via la nona edizione del MIR di Rimini x.com

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