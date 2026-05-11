La Musica Ribolle alla Casa degli Artisti

Alla Casa degli Artisti si è tenuto “La Musica Ribolle”, un evento che ha visto salire sul palco oltre trenta formazioni, tra solisti, gruppi di studenti delle scuole superiori e alcuni insegnanti. Durante la serata, i musicisti si sono alternati nel proporre i loro brani, dando vita a un programma ricco di esibizioni e di varietà musicale. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e appassionato.

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