La Musica Ribolle alla Casa degli Artisti

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Casa degli Artisti si è tenuto “La Musica Ribolle”, un evento che ha visto salire sul palco oltre trenta formazioni, tra solisti, gruppi di studenti delle scuole superiori e alcuni insegnanti. Durante la serata, i musicisti si sono alternati nel proporre i loro brani, dando vita a un programma ricco di esibizioni e di varietà musicale. L’evento ha coinvolto un pubblico numeroso e appassionato.

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Più di trenta formazioni - tra solisti, gruppi di studenti delle superiori e pure qualche prof - che salgono sul palcoscenico passandosi il microfono. Non ci sono voti, non è un concorso né una gara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la musica ribolle alla casa degli artisti
© Ilgiorno.it - “La Musica Ribolle“ alla Casa degli Artisti
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