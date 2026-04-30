Musica e IA in Africa | la sfida per difendere l’anima degli artisti

Durante l'Atlantic Music Expo di Cape Verde, esperti hanno discusso dell’influenza dell’intelligenza artificiale sulla musica africana, evidenziando come questa tecnologia possa modificare il modo in cui gli artisti creano, producono e distribuiscono le loro opere. La discussione si è concentrata sulle potenzialità e sui rischi legati all’uso dell’IA nel settore musicale, con un’attenzione particolare alla tutela della creatività e dei diritti degli artisti locali.

? Cosa sapere Esperti all'Atlantic Music Expo di Cape Verde analizzano l'impatto dell'IA sulla musica africana.. Il governo di Cape Verde punta su fondi turistici per proteggere l'identità degli artisti.. A Cape Verde, durante l’Atlantic Music Expo di questo mese, gli esperti del settore hanno analizzato come l’intelligenza artificiale possa trasformare la produzione musicale senza però cancellare l’identità dei creatori, in un momento in cui il mercato africano affronta rischi concreti di plagio digitale. Il dibattito si è acceso in uno Stato che dispone di una politica dedicata all’IA, un elemento di distinzione rispetto ad altre nazioni come il Sudafrica, dove il governo ha dovuto ritirare una bozza di normativa nazionale dopo che erano emerse citazioni generate artificialmente all’interno del documento stesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e IA in Africa: la sfida per difendere l’anima degli artisti Notizie correlate Primo Maggio 2026: 40 artisti a San Giovanni tra musica e IA? Cosa sapere Piazza San Giovanni Laterano ospiterà 40 artisti per il concerto del Primo maggio 2026. Molto più di un "casco d'oro": la donna che ha visto il talento prima degli altri, lanciando alcuni degli artisti più amati della musica italianaStasera l’Ariston torna ad accogliere una protagonista assoluta della musica italiana: Caterina Caselli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un dialogo tra culture, musica e letteratura: torna il Festival Dal Mississipi al Po; I 30 anni dei Subsonica: I cieli su Torino; La musica classica e il jazz diventano meno complessi, secondo uno studio; China praises countries that blocked Taiwan overflight to Africa. Musica IA: come il caso Concubanas sta rivoluzionando il panorama musicaleL’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore musicale, aprendo nuove opportunità creative ma allo stesso tempo sollevando dei dubbi etici, legali ed economici. Molte piattaforme di ... buonenotizie.it Che musica, maestro Deezer! Sì, ma è IA!Deezer è saturo di musica generata dall'IA. La piattaforma di streaming dichiara guerra alla musica generata da artisti non umani ... techprincess.it Occhio alla Notizia. . Due giorni tra acrobazie, voli luminosi in notturna, mercatini e musica al Lido di Fano il 1 e 2 maggio per il ritorno di “Un Mare di Aquiloni”. - facebook.com facebook #Musica Il film-concerto "Power To The People" di #JohnLennon & #YokoOno torna in sala in versione rimasterizzata e restaurata, solo questa sera, 29 aprile. Un'occasione unica per rivedere i due concerti di beneficienza di New York del 1972. Marcella Sullo x.com