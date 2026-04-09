Galanterie a Potsdam sabato 11 aprile presentazione del libro di Francesco Genovesi al Conservatorio Mascagni
Sabato 11 aprile si terrà la presentazione del libro di Francesco Genovesi presso il Conservatorio Statale di Musica
Il Conservatorio Statale di Musica "Conservatorio Pietro Mascagni" rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nella promozione culturale a trecentosessanta gradi, con una nuova rassegna dedicata alla presentazione di libri e dischi, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis.Il ciclo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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