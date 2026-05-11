La moda del Novecento coinvolge gli ospiti dell' Airoldi e Muzzi

Sabato nel Parco degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco si è svolto un evento dedicato alla moda del Novecento, coinvolgendo residenti, familiari, dipendenti, volontari e amici. L'iniziativa ha previsto una sfilata che ha suscitato emozioni e ricordi tra i partecipanti. La manifestazione ha rappresentato un momento di condivisione tra le persone presenti, che hanno assistito alla presentazione di capi e stili d'epoca.

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