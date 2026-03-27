Lecco scopre la Rsa | torna il Mercatino di primavera all' Airoldi e Muzzi

Domenica 29 marzo, dalle 10 alle 17, nel parco degli Iram si terrà il “Mercatino di Primavera” organizzato dal Servizio educativo degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Ets. L’evento si svolge all’interno della Rsa di Lecco e si ripete dopo la pausa invernale. La manifestazione prevede l’esposizione di prodotti e oggetti vari, con ingresso libero per i visitatori.

Domenica 29 marzo, dalle 10 alle 17, il Servizio educativo degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Ets propone nel parco degli Iram il “Mercatino di Primavera”. L’iniziativa, ormai divenuta una tradizione consolidatasi nelle due edizioni di Primavera e Inverno, si inserisce nel progetto "Rsa, dove. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco scopre la Rsa: torna il Mercatino di primavera all'Airoldi e Muzzi Articoli correlati Arte, musica e letteratura alla Rsa Airoldi e Muzzi con il progetto "L'Abbraccio"Coniugare arte, musica e letteratura, rendendo protagonisti attivi dell’evento gli spettatori. A Firenze torna il Mercatino giapponese di primavera e di beneficenzaFirenze, 26 marzo 2026 – Un fine settimana tra artigianato, cultura giapponese e beneficenza nel cuore dell’Oltrarno.