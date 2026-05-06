Il figlio di Lorella Cuccarini sposo le nozze da fiaba con Sole Galanti | la madre lo ha accompagnato all'altare
Giorgio Capitta, figlio della nota conduttrice, ha celebrato il suo matrimonio con Sole Galanti in una cerimonia tenutasi nel Santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia. La madre dello sposo era presente e ha accompagnato Giorgio all’altare, circondato da familiari e amici. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima e suggestiva, con gli sposi che hanno scambiato le promesse di fronte ai loro ospiti.
Giorgio Capitta si è sposato. Il figlio di Lorella Cuccarini è convolato a nozze con Sole Galanti nella romantica cornice del Santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia. È stata la madre ad accompagnarlo all'altare in una cerimonia da fiaba, interamente total white.🔗 Leggi su Fanpage.it
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