Il figlio di Lorella Cuccarini sposo le nozze da fiaba con Sole Galanti | la madre lo ha accompagnato all'altare

Giorgio Capitta, figlio della nota conduttrice, ha celebrato il suo matrimonio con Sole Galanti in una cerimonia tenutasi nel Santuario della Madonna della Sorresca a Sabaudia. La madre dello sposo era presente e ha accompagnato Giorgio all’altare, circondato da familiari e amici. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima e suggestiva, con gli sposi che hanno scambiato le promesse di fronte ai loro ospiti.