Aggredite al bar da una donna | Io e la mia amica picchiate senza motivo Il racconto choc di una 24enne a Civitanova

Una donna di 24 anni ha raccontato di essere stata aggredita insieme a un’amica mentre si trovavano in un bar di Civitanova. Secondo il suo racconto, entrambe sono state picchiate senza motivo durante la colazione, lasciandola ancora sconvolta per l’accaduto. La dinamica dell’aggressione è stata riferita direttamente dalla vittima, senza dettagli su eventuali responsabili o motivazioni.

CIVITANOVA «Io e la mia amica siamo state picchiate senza motivo mentre stavamo facendo colazione. Sono ancora sconvolta». È il racconto choc di una 24enne di Porto Sant’Elpidio, vittima di un’aggressione avvenuta domenica mattina, intorno alle 6, in un bar-pasticceria di Civitanova. «Quanto accaduto è gravissimo ed è giusto che si sappia: rimanere zitti e indifferenti è sbagliato». La vicenda La giovane riavvolge il nastro: «Insieme a un gruppo di amiche, in occasione della festa della donna, avevo trascorso una tranquilla serata in una discoteca di Civitanova. Una volta uscite siamo andate a fare colazione in un bar-pasticceria. E all’improvviso è successo il finimondo». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

