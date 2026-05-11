La marginalità come fattore di reddito Roma si candida a modello per l' inclusione sociale

Roma si propone come esempio di inclusione sociale, affrontando la questione della marginalità che, oggi, coinvolge non solo il livello di reddito ma anche l'accesso al lavoro, alle relazioni e alle opportunità di partecipazione. Le trasformazioni economiche e sociali degli ultimi anni hanno evidenziato come questa tematica sia diventata centrale nelle politiche di integrazione. La città sta cercando di rispondere a queste sfide attraverso interventi concreti e strategie mirate.

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In un contesto segnato da trasformazioni economiche e sociali profonde, la marginalità non riguarda più soltanto il reddito, ma sempre più l'accesso al lavoro, alle relazioni e alle opportunità di partecipazione. In Italia oltre 5,7 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta e più di 3 milioni si collocano ai margini del mercato del lavoro; a livello europeo, quasi una persona su cinque è a rischio di esclusione sociale. Da queste evidenze è nato l'incontro “Governance Complexity Competence: Empowering the marginalized in complex worlds”, ospitato dalla Pontificia Università della Santa Croce e organizzato da Diadema Capital...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La marginalità come fattore di reddito, Roma si candida a modello per l'inclusione sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Genova in Spagna: il modello di inclusione sociale verso l’Europa? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi modelli europei i servizi sociali genovesi? Quali strategie concrete userà il Comune per combattere la... «La cura della marginalità sociale è una questione politica»La Polizia Locale di Montegrotto Terme ha supportato i carabinieri della Compagnia di Abano Terme nell'operazione di controllo svolta all'ex Hotel...