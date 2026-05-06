Genova in Spagna | il modello di inclusione sociale verso l’Europa

A Genova si sta osservando un interesse crescente verso le iniziative di inclusione sociale e le politiche adottate in ambito europeo. Recentemente, il Comune ha avviato progetti e strategie mirate a ridurre la povertà lavorativa e migliorare i servizi sociali. Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di scambi e di modelli condivisi con altri Paesi europei, tra cui la Spagna.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi modelli europei i servizi sociali genovesi?. Quali strategie concrete userà il Comune per combattere la povertà lavorativa?. Come verranno integrati i giovani e i genitori single nel mercato?. Perché Genova punta a diventare un laboratorio di politiche inclusive?.? In Breve Il forum di Gijón riunisce oltre 140 metropoli e 130 milioni di cittadini europei.. Le assessore Lodi e Bruzzone puntano su formazione, servizi alla persona e politiche di genere.. Le strategie affrontano inserimento giovani, gestione carriera adulti e contrasto in-work poverty.. L'obiettivo è finanziare progetti pilota su alloggi e formazione tramite fondi europei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova in Spagna: il modello di inclusione sociale verso l’Europa Notizie correlate Genova: nasce Approdi, il ponte tra cultura e inclusione sociale? Cosa sapere Palazzo Foundation avvia il progetto Approdi a Genova il 28 aprile 2026. Inclusione sociale e lavoro: parte il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare” nell’Ambito N17Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato avviato nei giorni scorsi il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare”, iniziativa che porterà alla realizzazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Genova al forum Eurocities di Gijón: le città europee disegnano il futuro del lavoro inclusivo; Al Cinema Sivori La Nueva Ola, 19° Festival del cinema spagnolo e latinoamericano; Insonnia, a Genova sperimentato un approccio che combina luce e meditazione; Il tonno di un’azienda genovese sul podio del Gambero Rosso: la storia di Olasagasti. Sequestrati 5 chili di droga a Genova provenienti dalla SpagnaLa Guardia di finanza di Genova intercetta un carico di 5 chilogrammi di marijuana nascosto in una spedizione di vestiti per bambini proveniente dalla Spagna. Il sequestro scatta al termine di una ... ansa.it Narcos dalla Spagna al Levante ligure: un secolo di condanneGenova – Il giro di droga era (decisamente) significativo e il processo si è chiuso con condanne per 102 anni, a valle dell'inchiesta su un maxi traffico di stupefacenti dalla Spagna all'Italia via ... ilsecoloxix.it Genova la SUPERBA - facebook.com facebook Dopo 25 anni, dall'8 al 10 maggio l’Adunata Nazionale degli Alpini torna a Genova. Il legame tra Genova e gli Alpini è profondo. Lo abbiamo visto dopo il crollo del Ponte Morandi, quando furono tra i primi a mettersi a disposizione, con generosità e presenza x.com