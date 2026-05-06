Genova in Spagna | il modello di inclusione sociale verso l’Europa

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova si sta osservando un interesse crescente verso le iniziative di inclusione sociale e le politiche adottate in ambito europeo. Recentemente, il Comune ha avviato progetti e strategie mirate a ridurre la povertà lavorativa e migliorare i servizi sociali. Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di scambi e di modelli condivisi con altri Paesi europei, tra cui la Spagna.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi modelli europei i servizi sociali genovesi?. Quali strategie concrete userà il Comune per combattere la povertà lavorativa?. Come verranno integrati i giovani e i genitori single nel mercato?. Perché Genova punta a diventare un laboratorio di politiche inclusive?.? In Breve Il forum di Gijón riunisce oltre 140 metropoli e 130 milioni di cittadini europei.. Le assessore Lodi e Bruzzone puntano su formazione, servizi alla persona e politiche di genere.. Le strategie affrontano inserimento giovani, gestione carriera adulti e contrasto in-work poverty.. L'obiettivo è finanziare progetti pilota su alloggi e formazione tramite fondi europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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