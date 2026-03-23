La cura della marginalità sociale è una questione politica

La Polizia Locale di Montegrotto Terme ha supportato i carabinieri della Compagnia di Abano Terme nell'operazione di controllo svolta all'ex Hotel Caesar, struttura dismessa da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei residenti. L'intervento ha portato alla denuncia di cinque persone trovate all'interno dell'edificio: tre cittadini nordafricani privi di regolare permesso di soggiorno e due cittadini italiani. Tutti sono stati denunciati per invasione di edifici. Per i tre stranieri è stata formalizzata anche la violazione delle normative sul soggiorno. Il sindaco Riccardo Mortandello, che era presente... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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