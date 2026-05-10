Guillermo Thomas Silva si gode la maglia rosa | Incredibile indossarla anche in Italia

Guillermo Thomas Silva ha confermato la leadership nella classifica generale del Giro d’Italia 2026 dopo la terza tappa, una frazione di 175 km che si è svolta interamente tra le città di Plovdiv e Sofia. La tappa si è conclusa nella capitale bulgara, con il corridore che ha mantenuto la maglia rosa, indossandola per la prima volta in Italia. Silva ha dichiarato di essere felice di averla indossata anche nel paese ospitante.

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Guillermo Thomas Silva ha mantenuto la maglia rosa anche dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2026, frazione che ha visto un percorso di 175 km con una partenza da Plovdiv ed un arrivo nella capitale Sofia. Il corridore in forza alla XDS Astana Team che ieri ha fatto sognare l’Uruguay non è stato tra i protagonisti nella prova odierna, risoltasi con un grande sprint di Paul Magnier (Soudal Quick-Step) che ha così beffato l’italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek). Una volta arrivato in zona mista, il sudamericano ha tracciato un bilancio di quanto successo, confidando di essersi (come giusto che sia) goduto la maglia da leader in una giornata che lui stesso ha etichettato come relativamente tranquilla: “ Una giornata bellissima in maglia rosa, mi è piaciuto molto indossarla – ha detto Silva – L’obiettivo era conservarla, ci siamo riusciti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Guillermo Thomas Silva si gode la maglia rosa: “Incredibile indossarla anche in Italia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Thomas Silva colora di celeste la maglia rosaGuillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ha vinto in volata la seconda tappa del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 222 chilometri da Burgas, antica... Chi è Guillermo Thomas Silva: il primo uruguaiano a vincere al Giro d’Italia!Guillermo Thomas Silva Coussan ha fatto saltare il banco nella seconda frazione del Giro d’Italia 2026, riuscendo a imporsi sul traguardo di Veliko... Argomenti più discussi: Dal mito Suarez all'idolo Wout: alla scoperta di Silva, il primo uruguaiano in rosa; Guillermo Thomas Silva Coussan; Chi è Guillermo Thomas Silva: il primo uruguaiano a vincere al Giro d’Italia!; Giro d'Italia 2026, Guillermo Thomas Silva fa la storia: Vittoria inaspettata, ma è la più importante della mia vita.