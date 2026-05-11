' La magia del luogo' | la magica Pisa immersiva

‘Magia del Luogo’ di Nadzeya Naurotskaya è la prima mostra completamente virtuale e endorfina della galleria AORTA, che esplora l’influenza dell’arte sullo stato psicofisiologico dell’essere umano.Il visitatore entra in uno spazio apparentemente vuoto e, indossando un visore VR, si ritrova.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Cavani a Pisa: "La tv, più che il cinema, ha la bacchetta magica per diffondere l’orrore della guerra”La regista di "Francesco" (1989) all’Università di Pisa durante la proiezione del film nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226-2026”.

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