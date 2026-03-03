Odgaard pesca la cinquina vincente Magia di Jens al 90’ | Pisa battuto Il Bologna si porta a -8 dalla Juve

Odgaard ha segnato una rete decisiva al 90’, portando il Bologna a vincere la sua quinta partita consecutiva e a salire al sesto posto in classifica. La squadra ha battuto il Pisa con un risultato che ha sorpreso, grazie a un tiro potente e improvviso dell’attaccante danese. La vittoria ha portato il Bologna a meno otto punti dalla Juventus, che occupa la quarta posizione.

dall'inviato Quel tiro avrebbe raddrizzato persino la Torre di Pisa. Il sinistro all'improvviso di Odgaard, invece, vale la quinta vittoria di fila e raddrizza un po' la classifica del Bologna, con il sesto posto della Juventus lontano otto punti. Per carità, la distanza resta grande per investirci troppi pensieri, ma allo stesso tempo permette ai rossoblù di restare ancora seduto a due tavoli. Una consapevolezza che alleggerisce un po' l'avvicinamento alla partitissima del 12 marzo contro la Roma. Di sicuro, la formazione schierata ieri non era contaminata dalla prospettiva dell'euroderby. Dagli 'zeru tituli' di Josè Mourinho agli 'zeru calculi' di Vincenzo Italiano: in campo i migliori e i più in forma, da Lucumi a Bernardeschi, fino a Castro alla quinta di fila da titolare.