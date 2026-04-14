La regista di "Francesco" (1989) all’Università di Pisa durante la proiezione del film nell’ambito della rassegna “San Francesco 1226-2026”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavani a Pisa: "La tv, più che il cinema, ha la bacchetta magica per diffondere l’orrore della guerra”

Guardiola ha perso la bacchetta magica: colpe e attenuanti, la crisi del CityChe cosa sta succedendo al Manchester City? La squadra di Pep Guardiola sembrava pronta a dare battaglia all’Arsenal, invece da quando il calendario...

“Definisce il genocidio di Gaza la guerra più giusta della storia. Ma il Cio ha escluso solo i russi”: la telecronaca della tv svizzera sul bobbista israeliano EdelmanQuando alla partenza della pista di Cortina per la gara di bob delle Olimpiadi 2026 si è presentato l’israeliano Adam Edelman, la telecronaca...

Temi più discussi: Liliana Cavani al Cinema Arsenale per la proiezione del film Francesco; Francesco di Liliana Cavani all’Arsenale di Pisa; All’Arsenale Francesco Visto da Liliana Cavani Incontro con la regista.

Francesco di Liliana Cavani all’Arsenale di PisaIl Cineclub Arsenale di Pisa presenta 'Francesco' di Liliana Cavani. Incontro con la regista per approfondire il messaggio del santo ... controcampus.it

All’Arsenale Francesco Visto da Liliana Cavani. Incontro con la registaMartedi ultimo appuntamento della sezione cinematografica della rassegna dedicata al santo, promossa da Unipi attraverso ufficio del rettore e Cidic. lanazione.it

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