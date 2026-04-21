Festa e musica per il nuovo evento cinematografico! Uscirà il 18 settembre 2026 il sequel del film con protagoniste le sorelle Owens. Amori e Incantesimi ci ha fatto conoscere il mondo Owens attraverso una visione magica della vita. Tra fattucchiere, intrugli, amori e cuori spezzati Nicole Kidman e Sandra Bullock tornano con nuovo capitolo. Preparate i margarita! Ecco il trailer italiano ufficiale e tutti i dettagli esclusivi. Magia e amore del nuovo capitolo. Amori e incantesimi, il film che nel 1998 ha visto Nicole Kidman e Sandra Bullock interpretare il ruolo delle sorelle Owens, streghe moderne alle prese con fatture, amori spezzati e riti magici.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Amori e Incantesimi 2’: rilasciato il trailer ufficiale di un sequel pieno di magia

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