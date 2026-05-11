Milano e la Luna gigante | lo scatto da sogno inseguito per cinque anni e realizzato a 65 km di distanza

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La linea dell’orizzonte con i grattacieli di Milano, sopra la Luna. È la foto che ha scattato Valerio Minato dalle colline di Nebbiuno (Novara), oltre 65 chilometri - in linea d’aria - da Milano.La storia dello scattoUn’immagine che ha rincorso per cinque anni: “Nel 2021 nasce la pianificazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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