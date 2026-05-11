La luminosa storia del faro di Brunate una stella spenta alla vigilia dei suoi 100 anni
Il Faro di Brunate, situato vicino al centro abitato, si avvicina al centenario di attività. Costruito in epoca imprecisata, il suo scopo principale era quello di garantire la sicurezza delle rotte marittime nella zona. Nel corso degli anni, ha svolto un ruolo importante nel sistema di segnalazione per i naviganti. Recentemente, il faro ha smesso di funzionare, lasciando un segno visibile nel paesaggio locale.
Certamente il Faro di Brunate è uno dei simboli più interessanti del nostro territorio. Vicino a compiere il suo primo secoli di vita, forse non tutti conoscono la sua storia e il perché venne costruito. Ma prima di addentrarci nella sua “luminosa” storia, occorre ricorda che attualmente il sito.🔗 Leggi su Quicomo.it
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