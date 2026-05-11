La luminosa storia del faro di Brunate una stella spenta alla vigilia dei suoi 100 anni

Il Faro di Brunate, situato vicino al centro abitato, si avvicina al centenario di attività. Costruito in epoca imprecisata, il suo scopo principale era quello di garantire la sicurezza delle rotte marittime nella zona. Nel corso degli anni, ha svolto un ruolo importante nel sistema di segnalazione per i naviganti. Recentemente, il faro ha smesso di funzionare, lasciando un segno visibile nel paesaggio locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui