La lavatrice delle criptovalute guru accusato di auto di riciclaggio Sequestrate ville e Ferrari
A Roma sono stati sequestrati diversi beni a un cittadino di origini russe coinvolto in un caso di abuso finanziario e autoriciclaggio. Tra le proprietà sequestrate ci sono ville sul litorale, una Ferrari Portofino, diamanti e server utilizzati per il mining di criptovalute. L'indagato è accusato di aver creato un sistema complesso per riciclare denaro attraverso attività illecite nel settore delle criptovalute.
Ville sul litorale, diamanti, server per il mining e una Ferrari Portofino. È il bilancio del sequestro preventivo eseguito a Roma nei confronti di un cittadino di origini russe, accusato di aver messo in piedi un complesso sistema di abusivismo finanziario e autoriciclaggio legato al mondo delle.🔗 Leggi su Romatoday.it
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