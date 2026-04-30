Operazione Cagliostro Sequestrate criptovalute per oltre sette milioni e due ville a Coriano

Nell’ambito di un’operazione condotta da polizia Postale e Guardia di Finanza di Bologna, sono state sequestrate criptovalute per oltre sette milioni di euro e due ville a Coriano. L’inchiesta, chiamata Operazione Cagliostro, ha coinvolto diverse regioni italiane, con ramificazioni anche sulla riviera. Il sequestro rappresenta uno dei più rilevanti nel settore delle criptovalute eseguiti in Italia negli ultimi anni.

È di una portata storica il maxi sequestro di criptovalute compiuto in questi giorni nell’ambito dell’inchiesta condotta da polizia Postale e Guardia di Finanza di Bologna le cui ramificazioni arrivano sino in riviera. Un’operazione, quella denominata ’Cagliostro’, che ha visto le forze dell’ordine coordinate dal maggiore delle Fiamme Gialle Stefano Alfieri arrivare a congelare oltre 7 milioni e mezzo di dollari in criptovalute. Le somme sequestrate e rintracciate risalendo alle emissioni di valuta virtuale sono a un deposito di ’wallet’ digitali in Francia rappresentano secondo gli investigatori parte dei profitti illeciti riconducibili...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operazione Cagliostro. Sequestrate criptovalute per oltre sette milioni e due ville a Coriano Notizie correlate Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovaluteNell’ambito dell’operazione 'Cagliostro', sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il... Truffa fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollariNell’ambito dell’operazione ‘Cagliostro’, sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffa del fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Falsi investimenti nel fotovoltaico: scatta l'operazione 'Cagliostro'. Sequestrati milioni in Bitcoin e ville di lusso; Truffa sul fotovoltaico, sequestrate criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari; Maxi truffa fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute nell’ambito dell’Operazione Cagliostro. Operazione Cagliostro. Sequestrate criptovalute per oltre sette milioni e due ville a CorianoSeconda fase dell’inchiesta contro la presunta truffa della Voltaiko. Nel mirino i beni di un riccionese di 44 anni, indagato e ritenuto . uno dei protagonisti del maxi raggiro tramite uno schema Ponz ... ilrestodelcarlino.it Bologna: Operazione Cagliostro: Maxi sequestro criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari nell’ambito della truffa sul fotovoltaicoSvolta decisiva nelle indagini sulla maxi truffa del fotovoltaico. Nell’ambito dell’operazione denominata Cagliostro, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna ... ilmetropolitano.it Operazione “Cagliostro”, maxi sequestro di criptovalute da 7,5 milioni: smantellata la truffa sul fotovoltaico - facebook.com facebook Operazione “Cagliostro”: già sequestrate due ville nel Riminese e beni per 2 milioni. Migliaia di risparmiatori raggirati con falsi investimenti “green” convertiti in valuta virtuale #ProvinciadiRimini #Cronaca x.com