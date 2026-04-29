Maxi truffa sul fotovoltaico sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute

Le autorità italiane hanno portato a termine un'operazione contro una vasta truffa nel settore del fotovoltaico, denominata 'Cagliostro'. Durante le indagini, sono state sequestrate due ville a Rimini e circa 7,5 milioni di dollari in criptovalute sono stati congelati. L'intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Bologna, sotto la supervisione della Procura locale. Si tratta di uno dei sequestri di criptovalute più consistenti mai realizzati nel paese.

Nell’ambito dell’operazione 'Cagliostro', sulla maxi truffa del fotovoltaico, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica felsinea, hanno eseguito uno dei più rilevanti sequestri di criptovalute mai effettuati in Italia. Le.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Maxi truffa sul superbonus: sequestri per oltre 10 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza in più regioni Una vasta operazione contro le truffe legate ai bonus edilizi ha portato... La maxi truffa sul superbonus: sequestri per oltre 10 milioni di euroUna vasta operazione contro le frodi legate ai bonus edilizi ha portato al sequestro di oltre 10,5 milioni di euro in diverse regioni italiane. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maxi truffa sul fotovoltaico, sequestrate due ville a Rimini e congelati oltre 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Truffa del fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni di dollari in criptovalute; Truffa fotovoltaico. Maxisequestro di criptovalute e di due ville a Rimini; Maxi truffa, dopo le ville di Rimini sequestro di 7,5 milioni di dollari in criptovalute. Maxi truffa, dopo le ville di Rimini sequestro di 7,5 milioni di dollari in criptovaluteRIMINI. La Polizia e la Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito quello che viene definito come «uno dei più rilevanti sequestri di criptovalute ... corriereromagna.it Truffa sul fotovoltaico, sequestrate criptovalute per 7,5 milioni di dollariUn maxi sequestro di criptovalute per oltre 7,5 milioni di dollari è stato eseguito nell'ambito dell'operazione Cagliostro, condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Bologna, coordinate d ... ansa.it sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook “Fuori Linea”, ecco il bus d’autore firmato dai ragazzi con disabilità: unisce Rimini e Riccione x.com