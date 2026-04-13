Migranti 45 giorni di stop per la nave di Sea-Watch La Ong | Ora denuncia penale

La nave Aurora, gestita dalla Ong Sea-Watch, è stata bloccata in porto per 45 giorni dalla prefettura di Agrigento. La decisione è arrivata dopo che la nave ha sbarcato oltre 40 migranti a Lampedusa, nonostante le fosse stato assegnato il porto di Porto Empedocle. La Ong ha annunciato di aver presentato una denuncia penale in seguito a questa misura.

La nave Aurora di Sea-Watch è stata fermata in porto per 45 giorni: questa la decisione della prefettura di Agrigento per la piccola nave della Ong tedesca, che ha sbarcato oltre 40 migranti a Lampedusa nonostante le fosse stato assegnato il porto di Porto Empedocle. Ad annunciarlo è stata la stessa Ong, secondo la quale “la motivazione è che, per salvare le 44 persone bloccate sulla piattaforma Didon, non abbiamo messo al corrente dei nostri movimenti le autorità libiche. Le stesse che ci sparano addosso”. Il riferimento è a un episodio avvenuto lo scorso 25 settembre, quando, riferisce ancora la Ong, “durante un'operazione di soccorso in...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, 45 giorni di stop per la nave di Sea-Watch. La Ong: “Ora denuncia penale” Sea Watch 5, Piantedosi contro decisione Tribunale Palermo di sospendere fermo nave e risarcire Ong: “Impugneremo la sentenza”Piantedosi ha sottolineato l’efficacia delle politiche migratorie del governo: "Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una... Sottoposta a fermo la nave di Sea-Watch Aurora dopo aver salvato 44 migrantiAGI - Sottoposta a fermo dalle autorità italiane il natante veloce della Sea-Watch Aurora che, nei giorni scorsi, aveva salvato 44 migranti, bloccati...